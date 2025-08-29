国産サクランボ収穫量の７割以上を占める山形県で、今年の収穫量がこの５０年で最少の約８５００トンに落ち込む見込みであることがわかった。県が２９日、発表した。今年の収穫量は、この５０年で最も少なかった１９９４年の８５７０トンを下回る見通しだ。昨年も高温などの影響で８５９０トンにとどまり、２年連続の不作となった。平年（１万２７００トン）比では６７％にとどまる。県によると、今年の不作は▽春に風雨の影