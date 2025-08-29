10月に予定されている山口市長選挙の立候補予定者説明会が、29日開かれ、1陣営が参加しました。山口市長選挙をめぐっては、現職の伊藤和貴さんが9月1日から始まる市議会定例会で出馬表明をするとみられます。29日、山口市役所で行われた立候補予定者説明会には1陣営が参加しました。陣営では、立候補予定者名を明らかにしていません。10月に行われる山口市長選挙にはこれまでのところ、立候補を表明している人はいません。関係者に