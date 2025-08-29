28日夜、見附市の県道で76歳の女性が車にはねられる事故がありました。女性は意識がない状態で搬送され、病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、28日午後9時前、見附市上新田町の県道で無職の女性(76)が会社員の男性(37)が運転する乗用車にはねられました。女性は意識不明の状態で長岡市内の病院に搬送されましたが、外傷性脳損傷により死亡しました。 現場は信号機がある交差点で、女性が道を横断しようとしてい