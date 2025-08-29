人気コスプレイヤーで声優としても活動する、しょこらが結婚したことを29日、自身のXで報告した。しょこらは「なんと、この度結婚しました」と結婚したことを報告した。今後については「支えてくださる皆さまへの感謝を忘れずコスプレイヤーとしてこれからも活動を精一杯頑張っていきます！」とコスプレイヤーを継続していくとした。