老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は編集部が設定した税金のケーススタディーに専門家が回答します。Q：65歳以降、もらえる老齢年金が月20万円の場合、フルタイムで働く妻の扶養に入れますか？「来年65歳で定年退職する。もらえる老齢年金は月20万円程