東京・赤坂署で目撃されたのは、表情を変えることなく車に乗りこむ女。大平なる美容疑者（30）は都立高校の現役教師です。50代の男性から700万円をだまし取った疑いが持たれています。大平容疑者は「700万円は返さなくていいと言われたので返さなかった」と供述。大平容疑者と被害男性は約3年前、マッチングアプリを通して知り合い、それから食事に行くなど定期的に会う関係だったといいます。ところが大平容疑者は2025年3月、都内