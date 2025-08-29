ウエスタン・リーグの広島戦で実戦復帰したソフトバンク・柳田＝タマホームスタジアム筑後右脛骨骨挫傷で離脱していたソフトバンクの柳田悠岐外野手が29日、タマホームスタジアム筑後で行われたウエスタン・リーグの広島戦で約4カ月半ぶりに実戦復帰し「野球ができている喜びが一番」と感慨を込めた。「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打で途中交代した。第3打席で豪快なスイングから放った中堅への大飛球はフェンスを越え