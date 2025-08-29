中国メディアの界面新聞は29日、「韓国で史上初の事態、前大統領夫人と前首相が同じ日に起訴された」と報じた。韓国の特別検察チームは29日、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏をあっせん収賄などの罪で起訴した。また、同じ日に前首相の韓悳洙（ハン・ドクス）氏も内乱首謀ほう助罪などで在宅起訴された。金氏について、記事は「韓国憲政史上で初めて、拘留された状態で起訴された前大統領夫人