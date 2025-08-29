◆ロッテ―ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクの上沢直之が6回1失点で勝利投手の権利を持って降板した。自身3連勝中の上沢は初回を三者凡退と順調な立ち上がり。序盤に味方が3点を先行した。4回に1点を返されたが、粘りの投球を披露した。上沢は6回4安打1失点で降板。6三振を奪い、通算1000奪三振まであと4とした。上沢にこのまま白星がつけば、日本ハムでプレーした2021年以来、4年ぶり3度目の2桁勝利に到達