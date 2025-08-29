◆ウエスタン・リーグソフトバンク―広島（29日、タマスタ筑後）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が、約4カ月半ぶりに実戦復帰した。「1番DH」で先発出場して3打数無安打。予定していた3打席に立つと、7回に代打の中澤恒貴と交代した。右脛骨（けいこつ）骨挫傷で戦列を離れていた柳田は、初回の第1打席で先発の玉村昇悟の145キロ直球を見逃し三振。3回も先頭でフルカウントから143キロ直球を遊ゴロ、5回は1死から打席