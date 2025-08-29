「and ST」は、8月29日（金）10時00分〜9月22日（月）23時59分の期間、映画『8番出口』とコラボレーションしたアパレルアイテムを、公式WEBストアで予約販売中だ。【写真】駅構内のプリントが不気味！コラボアイテム一覧■ポップアップストアも実施今回予約販売を開始したのは、世界的大ヒットを記録したゲームの実写映画化で話題沸騰の映画『8番出口』のデザインをあしらったコラボアパレルアイテム全10型。ラインナップ