歌手の増田惠子さん（67）が体調不良のため、9月2日に横浜で開催予定だったライブを延期することが29日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは、“増田惠子スタッフよりお知らせです”と題し、「この度、9月2日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公演ですが、増田惠子の体調不良により、誠に勝手ながら開催を延期させていただくことになりました」と報告。続けて、ファンへ向けて「ご来場を楽し