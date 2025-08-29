今年、千葉県の銚子のイワシが豊漁で、去年の水揚げ量の1890倍もとれているそうです。銚子を取材しました。◇約1890倍の水揚げ量。千葉県の銚子漁港が、豊漁にわいています。ケースからあふれるほどの量が水揚げされているのは「イワシ」。銚子で約50年、仲卸業に携わる人は…。銚子水産流通業組合連合会宮内隆会長「記憶にないですよ。だいたい梅雨時に水揚げされるのが普通。今年はみなさん、びっくりこけてます」“50年