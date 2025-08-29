◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（２９日・横浜）ＤｅＮＡの先発・ジャクソンが、２点リードの６回に追いつかれて降板。２回に自ら放った先制３ランを生かせず、来日２年目で初の１０勝到達を逃した。４回に上林にソロを許したものの、その後は追加点を許さずに勝利投手の権利を手にしたジャクソンだが、６回に１死満塁のピンチを招き、代打・ブライトの右前適時打と代打・辻本の併殺崩れで２点を失い、この回限りでマウ