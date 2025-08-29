◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２−４広島（２９日・神宮）広島は、４月１５日以来の５連勝とした。今季２度目の最長タイ。７月は４勝（１６敗３分け）しかできなかったが、８月は１４勝１０敗とし、５月以来の月間勝ち越しを決めた。坂倉が、不振を抜け出す２安打２打点で勝利をもたらした。２回２死一塁から左中間に先制二塁打。６日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来６４打席ぶりのタイムリーが、６月１３日の日本ハム戦（エスコン