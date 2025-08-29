ヤクルト戦に先発した広島・森＝神宮広島が今季2度目の5連勝。森は制球良く7回2安打1失点で6勝目を挙げた。二回に坂倉の二塁打で先制し、四回は羽月の三塁打と坂倉の適時打で2点。六回も1点を加えた。ヤクルトは反撃が遅く3連敗を喫した。