◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２９日・エスコンフィールド）元卓球日本代表の石川佳純さんが始球式に登場した。サウスポーからホームベース上へワンバウンド投球。「素晴らしい球場でピッチングさせてもらってうれしかった。首位争いをしている真っただ中の試合を見られることがうれしい」と笑顔を見せた。この日は「ＪＡ全農×日本ハムプレゼンツ一球牛魂！和牛ナイター」として開催され、全農オフィシャルアンバサダーの石