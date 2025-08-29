◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２９日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が４試合ぶりに一発を放った。０―４の７回２死から森のツーシームを強振。右翼フェンスをぎりぎり越える１１号ソロとなった。反撃のアーチに「みんなで取り返していきたいです」と話した。この日も視察に訪れたメジャー複数球団のスカウトの前で持ち前の長打力を発揮した。