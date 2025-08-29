石破総理はインドのモディ首相と会談し、今後の10年を見据えた経済協力などの具体的な方向性を示す「共同ビジョン」などを取りまとめました。石破総理「国際情勢がますます不透明さを増す今こそ、地域の平和と安定のため日本とインドは力を合わせていかねばなりません」モディ首相との首脳会談では、▼安全保障や▼経済・投資の促進▼人的交流などについて意見が交わされました。この結果、両国の今後の10年を見据えた経済協力など