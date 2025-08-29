●週末も天気急変と猛烈な暑さに警戒を●来週から台風シーズン突入。今のうちからしっかりと心構えを●今夜は「伝統的七夕」。このあと9時頃が見頃＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう29日(金)も夏空が広がり、各地で強い日ざしが届きました。日中の最高気温は35度を超えたところも多く、特に山口市は36.6度と、全国で4番目の暑さとなりました。今年は異例の早さの梅雨明けにより、6月から猛暑日が観測されましたが、県のまとめ