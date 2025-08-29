昨年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが２９日、インスタグラムを更新。仕事の合間のオフショットを公開した。「仕事の合間に、この夏初めてのかき氷。暑すぎ眩しすぎ」とかき氷をビールジョッキっぽく高く掲げて、くしゃくしゃのカンパ〜イ風の顔をした写真を投稿。ストーリーズでは濃い茶のマニキュアを塗った指を見せ、「ダークブラウンの上にシルバーのキラキラを塗った」「