元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女、高校3年生の希空（のあ、17）が29日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。「今年最後の海かな？」とつづり、暮れなずむ海での写真を公開。ビキニ姿で全体的に丸みを帯びている印象。ビキニの上半身部分は薄い青色で、下半身部分は薄い赤色だった。希空は昨年11月26日、自身の誕生日に業界デビュー。弟には長男青空（せいあ）君、次男昊空（そら）君