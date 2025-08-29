CENT（セントチヒロ・チッチ）が、10月7日の深夜24時からテレ東系列にて放送開始するTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマに新曲「yummy goodday」が決定したことを発表した。◆CENT（セントチヒロ・チッチ）動画「小説家になろう」にて14億PV超え、シリーズ累計850万部突破の小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送さ