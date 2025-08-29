【台風発生へ】発達する「熱帯低気圧」 気象庁によると、熱帯低気圧が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。しかし、台風に発達してもベトナム方面に向かうため、日本への直接の影響はないでしょう。 それよりも、この熱帯低気圧とは別の「反時計回りの渦」が日本付近に予想されているため、こちらの動向が心配です。８月３０日（土）～９月８日（月）のを画像で掲載しています。 まず日本の影響がないほうの、