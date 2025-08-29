◇セ・リーグヤクルト2―4広島（2025年8月29日神宮）ヤクルトの主砲・村上宗隆の一発も空砲に終わった。打線は6回まで広島・森翔平の前にわずか1安打。そして迎えた7回2死で、村上が内角のツーシームを叩いた。24日の阪神戦以来4試合ぶりの一発は、右翼スタンドへ滞空時間の長い11号ソロ。村上は「感触は良かったけど、（打球が）上がり過ぎたんでどうかなと思った。風もあったんで。良かったです」と振り返った。