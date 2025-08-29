◇ウエスタン・リーグソフトバンク2―3広島（2025年1月29日タマスタ筑後）ソフトバンク柳田悠岐外野手（36）が29日、右脚を負傷しての離脱から約4カ月ぶりに実戦復帰し3打数無安打に終わった。タマスタ筑後でのウエスタン・リーグ広島戦に「1番・DH」で出場した。4月11ロッテ戦以来の3打席で、快音は響かなかった。広島先発左腕・玉村との17球勝負は、いずれも無走者で見逃し三振、遊ゴロ、中飛に終わった。「球の見え