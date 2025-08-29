Souが、新曲「ブルースクリーン」を配信開始、あわせてMVを公開した。◆「ブルースクリーン」MV「ブルースクリーン」はシンガーソングライターのmekakusheが作詞・作曲を手掛け、アレンジはシナリオアートのハヤシコウスケ（Vo, G）が担当。爽やかさのなかに切なさを感じるポップチューンで、PCのエラー画面「ブルースクリーン」をモチーフに、“ぼく”にとって、“きみ”がいない世界はブルースクーンほどの重大なエラーなんだ、