GAKU-MCが11月より、全国ツアー＜GAKU-MC LIVE TOUR 2025『wonderful weekend together』＞を開催することが発表となった。同ツアーは、元サッカー日本代表の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカー“4v4(フォーヴイフォー)”の“ゴールドランク大会 応援ソング”に提供した楽曲「4v4(フォーヴイフォー)」や、社会課題解決の輪を広げるプロジェクト“HEROs ~Sportsmanship for the future~”へ提供した楽曲「HEROsのテーマ」を携え