秋田朝日放送 秋田県沖の２つの海域を含む洋上風力発電事業からの撤退を決めた三菱商事の中西勝也社長が県庁を訪れ、鈴木知事と面会しました。 中西社長は「期待に沿える結果が出せず、おわびしたい」と伝えました。三菱商事の中西勝也社長は、能代・三種・男鹿市沖と由利本荘市沖での洋上風力発電事業からの撤退を報告するため、県庁を訪れました。中西社長は鈴木知事に対し「秋田の皆様の期待に沿える結果が出せずおわび