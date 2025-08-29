自民党は２９日、７月の参院選惨敗の要因を分析する総括委員会の会合を党本部で開き、総括文書の素案を巡って議論した。文書の一部を修正した上で、９月２日に再び会合を開いて文書を決定し、同日の両院議員総会に報告する見通しだ。総括委の委員長を務める森山幹事長は会合後、記者団に「色々なご意見を承ることができた。素案に追記することもあると思う」と語った。総括文書で最大の焦点となるのは、石破首相（党総裁）の