「NIKE（ナイキ）」の新作スニーカー「Air Max Muse（エアマックス ミューズ）」と「Air Superfly（エア スーパーフライ）」が登場。ABC-MARTの一部店舗では、これらの購入者を対象に、22種のアクセサリーでカスタマイズできる無料イベントが開催されます。大阪の『ABC-MART GRAND STAGE ルクア イーレ店』では、8月29日（金）〜31日（日）に実施。東京の『ABC-MART GRAND STAGE 銀座店』では、9月5日（金）〜7日（日）／9月12日（