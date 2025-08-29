札幌を拠点に活動する4人組バンドgoethe(ゲーテ)の新曲「夢から覚めても」が本日8月29日より配信スタートした。これにともなって同楽曲ミュージックビデオが公開となった。”日本の夏”をテーマに制作された本作は、歌詞から読み取れる美しい情景や湿度を含んだかのような揺らぎのサウンドなど、随所から季節を感じ取れる要素が詰め込まれた。夏の終わりに聴き浸りたい、儚くも心温まる仕上がりだ。そのミュージックビデオは、二人