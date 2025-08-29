今年の1月から6月までに生まれた赤ちゃんは、33万9280人で、上半期として過去最少です。厚生労働省の人口動態統計速報によりますと、今年の1月から6月までの上半期に生まれた赤ちゃんは33万9280人となりました。去年の上半期と比べると、1万0794人減少していて、比較可能な1969年以降、上半期として10年連続過去最少となっています。一方で、減少幅でみると、2023年から去年にかけては、5.7％でしたが、去年から今年は3.1％で減少