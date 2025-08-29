3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が29日、X（旧ツイッター）を更新。すっぴんを公開した。「宅配便が届いたので箱の上にちょこんと」と書き出し、愛犬とのツーショットを公開。そしてハッシュタグ「#愛犬#すっぴんday」と続け、すっぴんだと明かした。中川の投稿に対し「べっぴんさん」「すっぴんでもおきれいですね」「飼い主に似てワンちゃんも上品な顔立ち」などと書き込まれていた。中川は8月25日発売の