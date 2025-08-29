ハルカミライが3月5日、神奈川・横浜アリーナにて＜ハルカミライ ONE MAN LIVE「AVAN」＞を開催することが発表となった。ハルカミライは5月26日の東京・八王子RIPS公演を皮切りに、アルバム『生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ』を引っ提げて＜ヨーロー劇場 2025-2026 47都道府県ワンマンツアー -BOOGER JOE-＞を敢行中だ。同ツアーファイナルとして、2026年3月4日に横浜アリーナ公演を開催されることが先ごろ発表となった