新潟空港を発着する航空路線では、一部の国際線が休となり、国内線でも増便や減便などの動きが出ています。今回の「交通・乗り物NEWS」は、それらの状況をまとめました。 ハルビン線が運休へ一時は週7往復したことも 新潟と中国・東北地方のハルビンを結ぶ定期航空路線が運休することになりました。ハルビン線は今年6月から８月29日までは月曜と金曜の週2往復運航してきましたが、9月1日の便は飛ばず、以降は運休となります