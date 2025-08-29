セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト CENTの新曲「yummy goodday」が、10月7日から放送開始のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。 （関連：セントチヒロ・チッチ、人を惹きつける“飾らなさ”が魅力にBiSHメンバー分析第2回） 同作は、『小説家になろう』にて14億PV超え、シリーズ累計（紙＋電子）850万部突破の小説を原作としたTV