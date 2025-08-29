貝賀琴莉が、8月26日発売の「FLASH」（光文社）に初登場。アザーカットが4枚公開された。 貝賀琴莉「FLASH」 貝賀琴莉「FLASH」 貝賀琴莉は、「高一ミスコン」準グランプリや「制コレ’18」ファイナリストを経て注目を集め、アイドルグループ「#よーよーよー」紫色担当としてデビュー。2025年5月に同グループを卒業。現在はドラマや雑誌掲載に加え、ゴルフ番組『Go!Go!ゴルフ女子』（BS10）のメンバーとしても活動をしてい