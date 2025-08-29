◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(29日、ベルーナドーム)西武のデービス選手が左手付け根の打撲と診断されました。デービス選手は2回、オリックス・中川圭太選手のサードへの強烈な打球が左手付近に直撃すると、トレーナーと共にベンチへ下がりそのまま途中交代となりました。その後球団によると、ライオンズ整形外科クリニックを受診したところ「左母子大菱形骨(だいりょうけいこつ)の打撲」と診断されました。