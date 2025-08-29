■つられる向井に思わず笑ってしまう山田の姿も 【動画】山田涼介と向井康二の首振りダンス／「SUPER CRUISIN’」MV 『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』TikTokスタッフアカウントにて、Hey! Say! JUMP山田涼介とSnow Man向井康二扮するマッサマンが首振りダンスをする動画が公開された。 ふたりはHey! Say! JUMPの楽曲「SUPER CRUISIN’」にのせて笑顔で首を横に振っている。ワンテンポ早く山田が首を振り始めると、つられて