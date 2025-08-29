「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）阪神の岡田彰布オーナー付顧問が読売テレビの中継で解説を務め、佐藤輝明内野手が見逃し三振に倒れた際、現役時代の衝撃エピソードを明かした。六回１死二塁。佐藤輝は巨人バッテリーにインサイドを攻められ、外角ギリギリのストレートを見極めたかに思われたが審判はストライク判定。これに佐藤輝が手を振りながら抗議した。この際、岡田顧問は現役時代に「そんなこと審判に言うたら