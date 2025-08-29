本日の日経平均株価は、月末を控えて持ち高調整の売りが優勢となり、前日比110円安の4万2718円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期2ケタ増収・増益で過去最高を見込み1→10の株式分割を実施するＵＬＳグルー