友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はストーカ化した元カレについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の美玲は、最近元カレの翔がストーカー化して困っています。ある日、彼女が友だちと居酒屋に入ると、そこには翔が……。このあと美玲は、彼から驚きのものを渡されます！一体なにを渡されたの