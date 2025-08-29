「特区民泊」制度の廃止を求める要望書を大阪市の担当者（左）に提出する、大阪府内の旅館やホテルなどが加盟する団体＝29日午後、大阪市福島区大阪府は29日、国家戦略特区制度に基づく「特区民泊」を今後も続けるかどうかに関する意向調査の結果、7市町が対象区域から離脱すると答えたと発表した。施設が集中する大阪市が見直しを検討する中、府が政策転換も視野に実施していた。府内の旅館やホテル、簡易宿所の事業者が加盟す