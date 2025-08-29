指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『恋バナ楽しい！【アイス美味しい！】』という動画を公開。皆さんも大好きな【B-R サーティワンアイスクリーム】を食べながら、恋バナを話す企画を公開♪この中で、指原さんが今回食べたフレーバーと、普段よく食べるお気に入りのフレーバーを教えてくれました！【関連】かまいたち濱家「絶対食べた方がいい」コンビニで買える期間限定アイスを絶賛「だいぶ大当たり」指原さんは、「いつ