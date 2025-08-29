今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回は俳優の佐藤京さんです。人間味を醸し出し、空気を動かせる俳優になりたい佐藤京さんが俳優を目指したのは、大学卒業間近のこと。「大学で管理栄養学を学び、就職も決まっていたのですが、どこかしっくりこなくて。やりたいことを追い求めるために、自分を見つめ直してみたんです。私は人と関わることや物語、芸術が好きで、感受性が強い。そういうことが武器