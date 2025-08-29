千葉市の住宅街で目撃されたのは、歩道に突っ込んだ黒いワゴン車。フロント部分は中がむきだしになるほど壊れ、バラバラになったパーツが歩道に飛び散っていました。住人は「地震のようなドン！って盛り上がる音がして、その後バリバリバリって」と話しました。一体、何があったのでしょうか。警察に「車が住宅に衝突した」との通報が入ったのは、29日午前5時半ごろのこと。ワゴン車が歩道に乗り上げ、目の前にある住宅に衝突しま