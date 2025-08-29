秋の全国交通安全運動を前に、日本フットサルリーグ・Fリーグの試合会場に警視庁のマスコットキャラクター「ピーポくん」らが登場し、交通安全を呼びかけました。29日午後、東京・町田市のFリーグの試合会場には、警視庁の「ピーポくん」らが登場し、観客にむけて、交通事故防止や自転車の交通マナーの向上を呼びかけました。また、会場には反射神経を測定できる機械が設置されたほか、白バイのほか警察官が乗る自転車への乗車体験