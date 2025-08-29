イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が長期化する中、ハマスに拘束されているイスラエル人の家族が来日し、解放を訴えました。ガイ・ギルボア＝ダラールさん。2023年10月、友人と一緒に参加した音楽祭りで突如ハマスによる襲撃にあい、拘束されました。家族は、ガイさんがハマスの人質となった事を知った当時の気持ちをこう語ります。ガイさんの兄 ガルさん「これまでにハマスの人質がされてきたことを考えると、ハマスに捕まる