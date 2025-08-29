男性をおよそ3か月監禁し暴行を加え大けがをさせたとして逮捕された男性4人が不起訴処分となりました。ことし1月から4月にかけて、取引先に勤務する30代の男性を監禁し、暴行を加え大けがをさせたとしてことし7月に逮捕された20代と50代の男性あわせて4人について、東京地検は29日までに不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。